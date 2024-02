Pericolo valanghe forte in Trentino e nevica ancora

In vaste zone del Trentino il pericolo valanghe attualmente è forte (grado 4 di 5) e continua a nevicare. Da venerdì sono caduti sino a 60 centimetri di neve al di sopra dei 1400 metri circa, localmente anche di più. Il forte vento ha causato il trasporto della neve. La neve fresca e la neve ventata non si sono ben legate con la neve vecchia. La neve fresca e la neve ventata degli ultimi giorni poggiano su una sfavorevole superficie del manto di neve vecchia al di sopra del limite del bosco. In molte regioni martedì cadranno diffusamente da 30 a 60 cm di neve al di sopra dei 1400 metri circa, localmente anche di più, specialmente sulle Prealpi, così il bollettino valanghe.



