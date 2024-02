Partito di Klotz richiede amnistia per ex terroristi sudtirolesi

Il movimento indipendentista Sued-Tiroler Freiheit, fondato da Eva Klotz, ha presentato una nuova mozione al Consiglio provinciale di Bolzano per "ottenere l'amnistia per i combattenti per la libertà sudtirolesi e consentire loro di tornare a casa".

In una nota, Stf, ricorda che già nel 2015, il Consiglio altoatesino aveva approvato a larga maggioranza una mozione che chiedeva la grazia per gli ex terroristi condannati, a seguito di "nuove scoperte" sull'omicidio del carabiniere Vittorio Tiralongo, nel 1964, e dell'attentato di Cima Vallona, che "avevano dimostrato che i combattenti per la libertà erano stati accusati ingiustamente, ma da allora non è successo molto".

"La grazia concessa a Heinrich Oberleiter dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel dicembre 2021 è stato un atto di umanità straordinario - prosegue Süd-Tiroler Freiheit - I media italiani e i politici di destra in particolare incolpano ancora i pusteresi dell'omicidio del carabiniere Vittorio Tiralongo. I quattro combattenti per la libertà della Pusteria hanno sempre negato di avere a che fare con l'omicidio. Anche l'ex superiore di Tiralongo credeva nella loro innocenza".

"Nonostante l'indulto nel singolo caso in questione e nonostante ulteriori nuove scoperte in altri casi, l'Italia non ha ancora preso ulteriori provvedimenti per la grazia o l'amnistia degli altri combattenti per la libertà ancora in vita", conclude Stf. Gudrun Kofler, nipote di Eva Klotz e consigliera dell'Fpoe in Tirolo, presenterà una mozione analoga al consiglio del Land Tirol.



