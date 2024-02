Incontro tra Spinelli e console generale della Tunisia a Milano

L'assessore provinciale allo sviluppo economico Achille Spinelli ha incontrato il console generale della Repubblica tunisina a Milano Nasreddine Boubakri, che ieri ha visitato anche la Camera di commercio e la sede di Confindustria di Trento.

L'incontro - informa una nota - è stato utile anche per approfondire possibili aspetti di collaborazione tra la Provincia di Trento e la Tunisia, tra cui quello della formazione in Tunisia e dell'ingresso in Italia di lavoratori qualificati nel settore turistico, edile e industriale.

"Il Trentino - ha detto l'assessore Spinelli - è un territorio che viene da una lunga storia di autonomia e che vuole crescere anche attraverso le relazioni con gli altri territori del mondo, nel rispetto delle proprie competenze.

L'internazionalizzazione delle proprie imprese e realtà è un fattore strategico. Ecco perché abbiamo interesse a coltivare qualsiasi relazione e rapporto di beneficio reciproco ci possa aiutare in questa direzione con i diversi interlocutori a livello internazionale".

"Sono molto lieto di essere qui - ha dichiarato invece Nasreddine Boubakri -. Il mio Paese e l'Italia hanno un rapporto di amicizia e un legame che affonda le radici nella storia, già nell'età antica. Siamo molto interessati a conoscere le potenzialità di un territorio come il Trentino, che ha un alto livello produttivo e di ricchezza, oltre che uno speciale autogoverno, per consolidare una cooperazione permanente in tutti i settori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA