Conte torna a Bolzano e dirige la Stradale Trentino Alto Adige

Il Commissario del Governo, Prefetto Vito Cusumano, ha incontrato, in visita di presentazione, il nuovo dirigente del Compartimento Polizia Stradale per il Trentino Alto Adige e Belluno, Giancarlo Conte, promosso Dirigente Superiore della Polizia di Stato dal primo gennaio e insediatosi ora nel nuovo incarico.

Nato nel 1966 a Roma, laureato in giurisprudenza, Giancarlo Conte entra in Polizia nel 1985. Al termine del corso di formazione viene destinato alla Polizia di Frontiera di Bolzano.

Nel 1997, viene assegnato alla Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio Centrale di Protezione e nell'anno successivo viene trasferito alla Questura di Bolzano, ove ha ricoperto vari incarichi: Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bressanone, Dirigente della Digos, Capo di Gabinetto, Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine e della Divisione P.A.S.I. - Polizia Amministrativa e Sociale fino 31 gennaio 2011. Dal 01 febbraio 2011 e fino al 2018, è stato Dirigente della Sezione Polizia stradale di questo Capoluogo, mentre, negli ultimi anni, ha ricoperto gli incarichi di Vicario del Questore delle Province di Pordenone e di Udine.

Segnatamente all'arteria autostradale dell'A 22, è stata sottolineata l'importanza del contributo offerto dalla Specialità, al fine di garantire l'osservanza del divieto di sorpasso per i veicoli di massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate, nonché nella regolamentazione del traffico nei pressi del confine di Stato, in concomitanza alle giornate interessate dall'adozione dei provvedimenti limitativi della circolazione dei mezzi pesanti da parte dell'Austria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA