L'austriaco Manuel Feller ha vinto lo slalom speciale di Palisades Tahoe e col quarto successo stagionale ipoteca così la coppa di disciplina. Feller con il tempo totale di 1.42.08 è salito sul podio affiancato dal francese Clement Noel, secondo in 1.42.36, e dal tedesco, Linus Strasser, terzo in 1.42.46. Miglior azzurro il gardenese Alex Vinatzer che era 16/o nella prima manche ed ha trovato il giusto ritmo nella seconda chiudendo ottimo sesto (1.42.93) con un gran rimonta.

Tommaso Sala, miglior italiano nella prima manche con il settimo tempo, ha sbagliato tutto nella seconda arrivando solo 23/o. Per l'Italia - su una pista Red Dog rivelatasi insidiosa per la sua neve nella prima manche e per le tracciature di entrambe le prove - c'è anche il trentino Stefano Gross 19/o mentre Tobias Kastlunger, che era 21/o nella prima manche, è uscito.

La coppa del mondo uomini resta negli Usa ma passa dalla California al Colorado. Da venerdi a domenica prossima ad Aspen - la localita' montana più esclusiva degli Usa - ci saranno due slalom gigante ed uno speciale. La coppa nel mondo donne - dopo che in val di Fassa la troppa neve ha fatto annullare i due superG che erano in programma in questo fine settimana - passa invece in Norvegia, a Kvitfjell: sabato prossimo discesa e domenica superG. Per l'Italia torneranno in pista Federica Brignone e Marta Bassino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA