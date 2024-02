Rogo all'ex Atesina a Trento

Massiccio intervento dei vigili del fuoco per un'incendio all'ex Atesina a Trento. Probabilmente il rogo è partito da alcuni cartoni usati da senzatetto per i loro ripari di fortuna. Non si segnalano feriti.

È stato riaperto al traffico verso le 14.20 il tratto di via Marconi chiuso in seguito all'incendio che, alle 12 di oggi, si è sviluppato all'interno dell'ex Atesina bruciando soprattutto una parte del controsoffitto. La strada era inagibile a causa della schiuma utilizzata dai vigili del fuoco permanenti di Trento per spegnere le fiamme. Domato l'incendio, sempre i vigili del fuoco hanno lavato via la schiuma con una lancia: a quel punto la circolazione stradale è tornata alla normalità.

A regolare il traffico durante le operazioni di spegnimento sono stati gli agenti della polizia locale di Trento che hanno chiuso un tratto di via Marconi e deviato le auto su via dei Solteri. Anche la vicesindaca Elisabetta Bozzarelli e l'assessore ai Lavori pubblici Italo Gilmozzi sono arrivati sul posto per verificare la situazione. Entrambi ringraziano i vigili del fuoco permanenti che, con la consueta efficienza e professionalità, hanno risolto l'emergenza in poco tempo. Le operazioni dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'edificio continueranno anche nelle prossime ore.



