Due valanghe in val di Fiemme e val di Fassa, nessun ferito

Due interventi per valanghe questo pomeriggio in val di Fiemme e val di Fassa, fortunatamente senza feriti: una intorno alle 14.40 nella zona del comprensorio sciistico del Latemar e una intorno alle 14.45 nei pressi delle piste nella ski area Ciampac.

Nel primo caso, l'allarme è stato lanciato da una persona che ha visto una valanga staccarsi in un canale lungo il versante nord della Pala di Santa e una persona cominciare a scavare. Il distacco aveva un fronte di circa 50 metri e una lunghezza di circa 250 metri. Mentre l'elicottero con a bordo il tecnico di elisoccorso e l'unità cinofila del Soccorso Alpino si sono portati sul posto, il freerider che era stato travolto dal distacco è stato dissepolto, senza riportare conseguenze.

Nel caso della valanga staccatasi a bordo pista nella ski area Ciampac in Val di Fassa, a una quota di circa 2.200 metri, tre sono state le persone coinvolte, che però sono riuscite a uscire autonomamente e senza conseguenze. Sul posto è intervenuto un secondo elicottero decollato da Mattarello, con a bordo una unità cinofila e un operatore del Soccorso Alpino.





