Neve, non migliora la situazione al Brennero - caos in Tirolo

Oltre un metro di neve al Brennero e autostrada chiusa per motivi di sicurezza a Vipiteno in direzione dell'Austria. E' la situazione che si registra sulla A22 a causa delle abbondanti nevicate che stanno interessando la zona, con una coda prima di Vipiteno che al momento ha raggiunto i quattro chilometri.

Sull'A13 in Tirolo all'altezza di Brennersee, quindi poco dopo il passo del Brennero, alcuni tir stanno bloccando la circolazione. Nonostante il divieto di sorpasso, fa sapere l'Apa, alcuni mezzi pesanti si sono portati sulla corsia di sorpasso, rimanendo incagliati e ostruendo così il passaggio dei veicoli, anche degli spazzaneve. L'autostrada in Tirolo è pertanto bloccata dal Brennero fino ad Innsbruck. Sono al lavoro 20 squadre di soccorso e spalaneve per ripristinare la circolazione. Intanto si sono formati 4 km di coda prima di Vipiteno in direzione nord.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA