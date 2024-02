In aumento il personale medico in Trentino, a 1.220 unità

Nel periodo compreso tra il 2019 e il 2023 il personale medico in Trentino è aumentato di 36 unità, raggiungendo i 1.220 professionisti impiegati. Nello stesso arco temporale, il personale infermieristico è arrivato a 3.070 unità, con un aumento di organico di 130 professionisti. Il dato è stato riferito in conferenza stampa dal direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento (Apss), Antonio Ferro.

Le cessazioni, per pensionamento, dimissioni, decessi o mobilità in altre regioni, sono state 687 per quanto riguarda il personale medico (a fronte di 723 assunzioni) e 1.175 per il personale infermieristico (a fronte di 1.305 assunzioni). I professionisti in part-time sono circa 1.200.

"Ci sono effettivamente - ha spiegato Ferro - dei settori più in crisi di altri, come ad esempio radiologia e il Pronto soccorso, assieme ad alcune difficoltà nel reclutamento di personale medico nelle valli, in particolare in quella a maggiore vocazione turistica (dove si riscontrano problemi nel reperimento degli alloggi). Per questo sarà strategico investire sulla formazione di persone del posto".

A quanto riportato da Ferro, solo lo scorso anno vi sono state 43 procedure selettive unicamente per il personale medico e infermieristico, di cui nessuna è andata deserta.

"Negli ultimi anni ci sono stati miglioramenti oggettivi in molti ambiti: ora, un medico che vuole stare in Trentino sa che in cinque anni disporrà del Nuovo polo ospedaliero e universitario e di una facoltà di medicina, con prospettive di carriera certe", ha commentato il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA