Ex cancelliere austriaco Kurz condannato per falsa testimonianza

L'ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz è stato condannato nel processo per falsa testimonianza. L'ex leader dei popolari Övp, che ha sempre respinto le accuse, non ha detto il vero davanti alla commissione d'inchiesta sullo scandalo 'Ibiza' dell'ex leader Fpö Heinz Christian Strache, così l'accusa della Procura per reati economici ed anti-corruzione Wksta. Il processo si base in prima linea sulle chat di Thomas Schmid, ex ceo della holding di partecipazioni statali Oebag ed ex uomo di fiducia di Kurz che ora però collabora con gli inquirenti. L'interesse mediatico è enorme.

L'ex cancelliere ed ex leader dei popolari austriaci è stato condannato a otto mesi con la condizionale. E' invece di sei mesi con la condizionale la pena inflitta al suo ex capo di gabinetto, Bernhard Bonelli, nell'ambito dello stesso processo.





