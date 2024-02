Avvicendamento alla presidenza del Tar di Trento, arriva Farina

A partire dal prossimo 16 marzo, Alessandra Farina subentrerà a Fulvio Rocco alla presidenza del Tar di Trento. Lo ha reso noto, in apertura della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, lo stesso Rocco, che andrà invece in acquiescenza per conseguimento del 70/o anno di età.

Farina è stata designata dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

"Tra qualche settimana scoccherà la data dei 70 anni di età, e verrò quindi messo in acquiescenza. Un traguardo che forse è eccessivo per una società come la nostra, che costa diventando gerontocratica. Come per i medici, forse si tratta di un'età troppo tarpante per le necessità di ringiovanenti della nostra società", ha detto Rocco.

Attualmente al Tar di Trento sono in servizio quattro magistrati, di cui due togati e due elettivi, nominati dall'amministrazione provinciale. Vi è un deficit di organico rispetto a quanto previsto (pari a sei magistrati, di cui quattro togati), che tuttavia non verrà superato in quanto il carico di lavoro viene smaltito senza ritardo e non vi sono arretrati.



