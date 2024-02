Rissa tra migranti al parco della stazione a Bolzano

Intervento in forze della polizia municipale, intorno alle 17, al Parco della Stazione di Bolzano per una colluttazione tra due giovani migranti. I due si sono scambiati insulti e spintoni, finché la lite non è degenerata in rissa, con lo scambio di calci e pugni ed il lancio di sassi, fino al coinvolgimento di un terzo giovane.

Lo scontro sarebbe stato provocato dal furto di un cellulare.

Ad un certo punto, uno dei due contendenti avrebbe estratto un coltello ferendo al braccio il rivale, colpendolo poi in testa con una bottiglia.

Un operaio che lavorava in un vicino cantiere è intervenuto per cercare di por fine alla colluttazione, finché non sono arrivati gli agenti della municipale ed un ambulanza della croce bianca che ha trasportato il ferito in ospedale.



