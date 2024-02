Aiuti pubblici, in cinque anni 2 miliardi ad imprese altoatesine

Nel quinquennio 2018-22, alle imprese altoatesine sono stati concessi più di due miliardi di euro di contributi pubblici. Il dato è contenuto nel rapporto dell'IRE - Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano, che ha analizzato le informazioni contenute nel Registro nazionale aiuti di stato.

Il rapporto è stato presentato ad un convegno della Camera di commercio sugli aiuti pubblici alle imprese dell'Alto Adige.

Le diverse misure di aiuto differiscono significativamente per importi erogati e numero di beneficiari. Alcune sovvenzioni sono destinate a progetti specifici e prevedono importi elevati a favore di pochi operatori economici. Questa categoria include i contributi per gli investimenti in impianti di risalita, quelli per la produzione di energie rinnovabili e i contratti di sviluppo di Invitalia. Altre misure, invece, prevedono importi modesti per un numero molto elevato di aziende. Già prima della pandemia da Covid-19, quasi un quarto delle imprese beneficiarie ha ricevuto contributi fino a 1.000 euro, mentre quasi la metà al massimo 5.000 euro. Si tratta, ad esempio, di contributi per la formazione e le consulenze.

"Gli aiuti pubblici e la politica delle sovvenzioni sono fondamentali per la competitività. Per questo è importante che i contributi siano utilizzati in modo mirato e che le imprese dell'Alto Adige ne traggano benefici reali", afferma Alfred Aberer, segretario generale della Camera di commercio.



