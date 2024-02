In Trentino 11 morti e 8.149 infortuni sul lavoro nel 2023

Sono stati 8.149 gli infortuni sul lavoro registrati dall'Inail nel 2023 in Trentino. Gli incidenti mortali che hanno riguardato lavoratori trentini sono stati undici, di cui otto avvenuti sul territorio provinciale. Un lavoratore su tre vittima di incidente grave o mortale è straniero. I dati - informano i sindacati Cgil, Cisl e Uil del Trentino - sono stati presentati al Coordinamento provinciale su salute e sicurezza.

"Mentre a livello nazionale i dati sugli incidenti calano del 16%, in Trentino restano stabili. È la dimostrazione che c'è ancora molto da fare per assicurare livelli adeguati di sicurezza sul lavoro. La tragedia di Firenze, l'ennesima per cui oggi ci indigniamo dovrebbe invece a spingerci a fare di più e meglio sulla prevenzione e sui controlli. Anche in Trentino", dichiarano Manuela Faggioni, Katia Negri e Alan Tancredi che per Cgil, Cisl e Uil partecipano al coordinamento provinciale.

I sindacati hanno chiesto un impegno in più alla luce del nuovo piano 2023-25 su prevenzione e formazione, finanziato con 2,8 milioni di euro derivanti dalle sanzioni comminate alle aziende trentine per il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza. In particolare, si chiede di finanziare un progetto sperimentale per portare i rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza anche nell'agricoltura e nell'edilizia, dove lo scorso anno si sono verificati 631 incidenti sul lavoro, il 6,7% in più rispetto al 2022.

Infine, le tre sigle chiedono di estendere i rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza alle imprese industriali con meno di 15 dipendenti e alle imprese dove non esiste un Rls.



