Venerdì 23 febbraio sciopero indetto da Cub Trento

Per venerdì 23 febbraio è stato indetto uno sciopero del trasporto pubblico locale. Il servizio - si legge in una nota della Provincia di Trento - sarà garantito dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 16 alle 19.

Lo sciopero è stato indetto dal Cub Trento, che ha aderito allo sciopero generale di 24 ore del trasporto pubblico locale proclamato da Si-Cobas nazionale. Le corse iniziate all'interno delle fasce orarie di servizio garantito, e non ancora ultimate, verranno effettuate con le seguenti modalità: il servizio urbano e il servizio sostitutivo della funivia Trento-Sardagna proseguiranno fino al capolinea, e anche il servizio extraurbano e ferroviario arriveranno a completare la corsa. Il servizio riprenderà regolarmente da sabato 24 febbraio. L'ultimo sciopero di pari durata indetto dal Cub ha avuto un'adesione del 9,92% del personale di Trentino trasporti spa.



