Presidio dei lavoratori di Itea per mancato rinnovo contrattuale

Presidio unitario dei sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uilfpl del Trentino sotto la sede di Itea, in via Guardini a Trento, per protestare contro il mancato rinnovo del contratto di Federcasa, che interessa i lavoratori del settore delle abitazioni di edilizia residenziale sociale.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito dello sciopero indetto a livello nazionale all'indomani dell'interruzione delle trattative per il rinnovo contrattuale tra sindacati e parte datoriale.

"Il nostro è uno sciopero per un rinnovo difficile, in cui la trattativa è saltata a causa dell'offerta decisamente bassa avanzata da Federcasa, di poco sopra il 5% sulla parte di welfare aziendale ma non sui salari. Sono pochi spiccioli di fronte ad una perdita del potere di acquisto dei lavoratori del 16%", spiega all'ANSA il portavoce di Fp Cgil, Alberto Bellini.

In Trentino il contratto di Federcasa interessa 87 lavoratori. A quanto rigerito dai sindacalisti, si tratta di una parte degli impiegati di Itea, che, oltre ai dirigenti, dispone anche di personale distaccato dalla Provincia di Trento con contratto delle autonomie locali.



