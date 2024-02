Olimpiadi Milano Cortina 2026, Fugatti incontra Varnier

Il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti ha incontrato l'amministratore delegato di Fondazione Milano Cortina 2026 Andrea Varnier. Hanno partecipato all'incontro anche il referente del Coordinamento olimpico Trentino Tito Giovannini e il dirigente dell'area organizzativa per le Olimpiadi Sergio Bettotti.

Sul tavolo - informa una nota - diversi aspetti organizzativi, lo stato di avanzamento degli impianti trentini e uno sguardo di prospettiva verso le Olimpiadi invernali giovanili del 2028, la cui assegnazione da parte del Comitato olimpico internazionale (Cio) è prevista a giugno. Anche in questo caso il Trentino si candida per ospitare diverse competizioni. Prima dell'incontro con il presidente Fugatti, in mattinata Varnier ha visitato la mostra "Records" alle Gallerie di Piedicastello, accompagnato dai rappresentanti del Coordinamento olimpico trentino, dagli assessori del Comune di Trento Salvatore Panetta ed Elisabetta Bozzarelli e dal presidente della Fondazione museo storico del Trentino Giuseppe Ferrandi.



