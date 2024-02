Incidente a Mori, auto esce di strada e sbatte contro una casa

Incidente nelle prime ore di questa mattina, poco prima delle quattro, a Ravazzone, frazione di Mori. Un'automobile, per ragioni ancora da chiarire, è fuoriuscita autonomamente dalla strada, andando a schiantarsi contro il muro di una casa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di Rovereto, oltre al 118 e all'elisoccorso. I pompieri intervenuti - circa una ventina, scrive la Federazione dei corpi dei vigili del fuoco volontari - hanno domato un principio di incendio ed estratto con le pinze idrauliche le quattro persone che si trovavano all'interno della macchina, quattro uomini tra i 26 e i 48 anni. Due di loro sono stati portati all'ospedale di Rovereto, altri due in quello di Trento. Nessuno sarebbe in pericolo di vita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA