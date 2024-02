E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano un uomo colpito da un albero, mentre lavorava in un bosco in val Badia. L'incidente si è verificato poco prima delle 14 nei presi dei masi Grones a Rina. Sul posto sono intervenuti la Guardia di finanza, il soccorso alpino, i vigili del fuoco e l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites che ha trasportato il ferito all'ospedale di Bolzano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA