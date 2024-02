Snowboard: tra stile e copetizione, a Obereggen la 'Team Battle'

Sci e snowboard, non manca nulla all'inverno di Obereggen, località altoatesina, cuore dello Ski Center Latemar (a 20 minuti da Bolzano) con le consorelle trentine Pampeago e Predazzo. Continua il ricco programma di eventi di snowboard e freestyle, nel cuore delle Dolomiti.

Archiviati il Night-Shred sulla pista illuminata andato in onda in gennaio e la tappa italiana del circuito internazionale "Red Bull Hammers with Homies", lo snowpark di Obereggen ospiterà, sabato 24 febbraio, un'altra gara di alto livello. Si tratta di una Team Battle, dedicata agli snowboarder che fanno di creatività, stile e competizione, il loro stile di vita.

L'organizzazione, anche quest'anno, è affidata all'associazione Asv Skateboardproject di Bolzano, presieduta da Riccardo Larcher e coordinata dal vicepresidente Andrea Coppola.

Successivamente altri eventi di snowboard e freestyle saranno ospitati nello snowpark di Obereggen, nel cuore delle Dolomiti.

SABATO 23 MARZO. Il 23 marzo sarà la volta del Go-Shred Bingo, organizzato dall'omonima società tedesca di Stoccarda: saranno allestiti ostacoli di diverso livello sul percorso slopestyle con kicker. Saranno decretati vincitori i freeskier e snowboarder che otterranno per primi tutti i trick, spettacolari evoluzioni aeree. SABATO 6 APRILE. Nell'ultimo fine settimana di apertura dello snowpark, Obereggen si proietterà verso l'estate, allestendo una "spiaggia" per un inedito Beach Party. In programma lo Skolf Obereggen Snowpark, organizzato dall'associazione Skateboardproject di Bolzano presieduta da Riccardo Larcher e coordinata dal vicepresidente Andrea Coppola in collaborazione con amici di Misano Adriatico: le singole strutture saranno trattate come buche di un percorso da golf. Per completare la buca, il rider dovrà completare un trick specifico sulla struttura e gli verrà assegnato un punteggio a seconda di quanti tentativi necessiterà. Alla fine, come nel golf, chi avrà totalizzato meno punti (quindi meno tentativi utilizzati), vincerà lo Skolf Obereggen Snowpark.



