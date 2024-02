Muore in un incendio nel centro di Silandro

A Silandro nel centro del paese in serata verso le ore 19.30 si è sviluppato un incendio, in cui ha perso la vita una persona. Stando alle prime informazioni la persona è stata trovato in cantina, dalla quale proveniva un fumo denso. Il ferito è stato rianimato e portato all'ospedale di Silandro, dove è deceduto. Altre tre persone sono state portate all'ospedale, si suppone per intossicazione da fumo.

Sono intervenute diverse ambulanze, il medico di emergenza e due corpi dei vigili del fuoco volontari della zona nonché l'assistenza spirituale. I carabinieri hanno aperto indagini sulle cause dell'incendio.



