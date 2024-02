Biathlon: Dorothea Wierer chiude la stagione, 'non è un addio'

"Con il Mondiale chiudo la mia stagione agonistica in anticipo. È stata dura, ma non è un addio", così la biathleta azzurra, Dorothea Wierer dopo la gara di staffetta femminile a Nove Mesto in Repubblica Ceca. Wierer parteciperà ancora domani all'ultima gara dei Mondiali per poi fare una pausa.

"Riparto dai Giochi Olimpici di Parigi 2024 - informa i suoi fan sui social - progetto che mi entusiasma perché al di fuori del contesto invernale. Per Warner Bros Discovery sarò un'inviata speciale per raccontarvi da atleta invernale un'Olimpiade estiva. Vi aspetto", conclude Wierer.



