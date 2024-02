Volontariato: Kompatscher, 'un passo verso semplificazione'

L'approvazione della norma d'attuazione sul volontariato "è un primo passo verso la semplificazione". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, chiarendo che non vengono meno gli obblighi attualmente posti agli enti del Terzo settore dalla legge nazionale per ottenere le agevolazioni fiscali.

"Con questa norma - ha aggiunto - abbiamo dato una base diversa al nostro registro del volontariato, finora istituito con legge provinciale ma che, d'ora in poi, si fonderà su una norma di carattere statale. Perché i benefici fiscali siano previsti a chi è iscritto al nostro registro oltre che a chi è iscritto al Runts, il registro nazionale del terzo settore, occorre, però, un altro passo, che ancora bisogna fare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA