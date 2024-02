Lite in famiglia in Trentino, carabinieri trovano droga in casa

Una donna di 32 anni di Civezzano, in Trentino, è stata denunciata per spaccio di stupefacente, dopo essere stata trovata in possesso di circa 200 grammi di marijuana e due bilancini di precisione. La donna - informa l'arma - è stata individuata dai carabinieri, intervenuti su richiesta del padre della 32enne per sedare una lite a causa dei comportamenti della figlia.

Giunti sul posto, i militari della stazione di Madruzzo, mentre erano in corso le operazioni per identificare le parti in causa nel litigio, hanno rilevato un forte odore di marijuana e hanno notato dei rimasugli di stupefacente e un bilancino elettronico sul tavolo della cucina. Chieste spiegazioni e iniziata un'ispezione dell'alloggio, la donna ha spontaneamente consegnato due involucri in plastica contenenti della marijuana e un ulteriore bilancino di precisione La 32enne è stata denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica.



