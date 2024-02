Fondazione Lene Thun, ceramico-terapia contro il burn out

È stata inaugurata presso il Policlinico Gemelli di Roma l'opera "Burn out: una spirale in movimento" realizzata dal personale infermieristico dell'oncologia pediatrica durante il laboratorio di ceramico-terapia offerto da Fondazione Lene Thun di Bolzano.

Nato nel 2022 e finanziato da Fondazione Lene Thun, il progetto sperimentale "ArtOut" ha coinvolto il personale di oncologia pediatrica del Gemelli utilizzando la ceramico-terapia e i suoi benefici per migliorare il clima emotivo del team intervenendo sugli aspetti dannosi dell'ambiente lavorativo.

Il "burn out", come definito dall'Oms, è una sindrome caratterizzata da negatività, cinismo, ridotta energia ed efficacia professionale. "ArtOut", spiega una nota, "interviene proprio su questi aspetti, rendendo visibili, attraverso l'argilla, i pensieri, i vissuti e le emozioni complesse con l'obiettivo di attutire e prevenire proprio gli effetti del 'burn out' negli operatori sanitari che operano in oncologia pediatrica".

"Occuparsi del 'burn out'ene ed attivare misure preventive atte a fronteggiarlo - sottolinea il prof. Antonio Ruggiero, responsabile dell'Unità operativa di oncologia pediatrica - è fondamentale per tutelare gli operatori sanitari che operano in situazioni ad alto grado di complessità. Prendersi cura di chi cura permette di migliorare il clima lavorativo e garantire una maggiore attenzione nella presa in carico del paziente".

Con lo scopo di prevenire gli effetti del burn out è stata progettata, in collaborazione con la ceramista arte terapeuta di Fondazione Lene Thun, Matilde Tibuzzi, e la dottoressa Antonella Guido, psicologa e psicoterapeuta dell'oncologia pediatrica del Gemelli, un'attività di team building che segue il principio della terapia ricreativa e dei laboratori di ceramico-terapia di Fondazione Lene Thun. L'opera collettiva "Burn out: una spirale in movimento" è costituita da formelle, realizzate in ceramica e decorate a ingobbio e smaltate, che compongono una spirale che, spiega ancora la nota, "dal centro, sembra espandersi verso l'esterno, oppure dall'esterno ritornare al centro, ma che è sempre e comunque l'immagine di un movimento: coraggioso, necessario e vitale".



