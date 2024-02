Corte dei conti, nel 2023 recuperati cassa 686.306,09 euro

Nel corso del 2023 la Procura regionale della Corte dei conti ha recuperato complessivamente per cassa 686.306,09 euro. Nel 2023 - precisa una nota - sono state recuperati, "per cassa", i seguenti importi: 457.606,17 euro in totale, in fase istruttoria, di cui 175.048,59 euro a seguito di invito a dedurre, 221.851,16 di euro nella fase di esecuzione delle sentenze di condanna, 5.080 euro a seguito della definizione delle vertenze con rito abbreviato e 1.768,76 euro a seguito di adesione dei convenuti a rito monitorio.

Il 1° gennaio 2023 erano pendenti 1094 istruttorie, scese a 649 il 31 dicembre 2023, dopo averne archiviate 525 e limitato l'apertura delle nuove istruttorie con soli 109 fascicoli incardinati nel 2023 a fronte di una media quinquennale di apertura di 540 fascicoli annui (relativamente al quinquennio 2017-2021). Nel 2023 sono pervenute 387 denunce di danno.

Inoltre, nell'anno 2023 sono stati depositati 27 inviti a dedurre nei confronti di 123 soggetti per un importo contestato, complessivamente pari a 8.434.937,64 di euro; 20 atti di citazione e un atto di riassunzione per un valore ponderato di 15.138.302,91 euro nei confronti di 82 soggetti per un importo complessivo di 5.412.541,46 euro. Sono inoltre stati depositati 3 pareri su richiesta di rito abbreviato; 3 pareri per rito monitorio; 8 ricorsi per resa di conto; 20 solleciti alle amministrazioni per depositare i conti giudiziali relativi all'anno 2020, cui è seguito il deposito di 20 conti giudiziali.

Nel computo anche 10 atti di appello per complessivi 6.157.454,03 euro.



