Una persona è morta in seguito ad un incidente stradale che si è verificato a Cressino (Campodenno), in valle di Non, nel primo pomeriggio. Il conducente del furgone è stato portato al Santa Chiara di Trento con l'elicottero sanitario in gravi condizioni ma è deceduto per la gravità delle ferite. Sul posto i carabinieri, il personale sanitario ed i vigili del fuoco volontari.



