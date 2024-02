Brennero: Tt, "L'Italia fa sul serio col procedimento"

"Roma dovrebbe aver chiesto ufficialmente all'Ue, di procedere contro i divieti ai tir sull'asse del Brennero", apre così la Tt di Innsbruck che parla di un "annuncio fatto mesi fa" da parte del ministro Matteo Salvini, "le cui minacce ieri dovrebbe essere state messe in pratica". Una lettera di richieste in tal senso dovrebbe essere stata spedita mercoledì a Bruxelles, fa sapere il quotidiano tirolese.

Il giornale di Innsbruck si riferisce al procedimento di infrazione contro l'Austria per i divieti di circolazione per i mezzi pesanti imposti dal Tirolo. Salvini si batte contro il sistema dei "dosaggi dei tir" imposto dall'Austria, che - per non creare ingorghi - ne fa passare un certo numero ogni ora e al divieto di transito notturno e nei fine settimana. Secondo Salvini l'Austria non può bloccare un corridoio europeo per i 26 Paesi europei.

La Ue, riferisce la Tiroler Tageszeitung, ora ha tre mesi di tempo, per decidere in merito. A Vienna verrà chiesto di esprimersi in merito. Se la Commissione europea non vorrà procedere, l'Italia può andare avanti da sola e rivolgersi alla Corte di Giustizia europea. "Molto dipenderà da Ursula von der Leyen", scrive la Tt.



