Fratelli d'Italia Trentino nel caos, in 15 deferiti ai probiviri

Il commissario provinciale di Fratelli d'Italia per il Trentino, Alessandro Urzì, ha deferito alla commissione di garanzia del partito i presidenti di circolo e gli amministratori locali che hanno sottoscritto l'appello per spostare di dieci giorni la data de congresso. Il provvedimento, riporta la stampa locale, era stato annunciato nei giorni scorsi.

L'appello, che si proponeva di permettere alla deputata Alessia Ambrosi, sospesa la scorsa settimana, di partecipare alla corsa per la segretaria, era stato firmato da sette presidenti di circolo e otto consiglieri comunali.

Intanto i legali di Amborsi fanno sapere che la deputata sarebbe pronta a fare reclamo contro la segreteria generale dei congressi qualora la sua candidatura a segretaria per il Trentino venisse esclusa. Ad Ambrosi non sarebbero state applicate le sanzioni accessorie alla sospensione, tra cui l'impossibilità a candidarsi alle cariche di partito.



