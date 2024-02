Università Bolzano e Raiffeisen hanno firmato un accordo-quadro

La Libera Università di Bolzano e la Federazione cooperative Raiffeisen dell'Alto Adige hanno firmato un accordo-quadro per i progetti di formazione continua.

L'incontro si è tenuto questa mattina nel rettorato dell'Università.

L'accordo - si legge in una nota - prevede l'avvio di progetti comuni e ulteriori eventi formativi. L'Università di Bolzano porterà la sua esperienza nell'insegnamento e nella ricerca nel campo dell'economia bancaria, la Federazione cooperative Raiffeisen l'expertise nella consulenza, nel sostegno e nella promozione delle cooperative associate.

"Come ateneo, siamo molto interessati a collaborare con la Federazione Cooperative Raiffeisen dell'Alto Adige a vari livelli e a sviluppare sinergie. L'accordo che abbiamo sottoscritto oggi ha la potenzialità di portare benefici in termini di insegnamento, ricerca, nonché contributo allo sviluppo del territorio", ha affermato il rettore dell'Università di Bolzano Paolo Lugli, presente assieme al prorettore alla didattica Alex Weissensteiner.

"Guardiamo con soddisfazione alla collaborazione che abbiamo avuto finora con il corpo accademico, in particolare della Facoltà di Economia, che ci ha supportato con la formazione continua dei membri del nostro consiglio di amministrazione e di sorveglianza delle cooperative di credito con un corso specializzato", ha dichiarato invece il direttore generale della Federazione cooperative Raiffeisen Robert Zampieri.



