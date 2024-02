Regione, Verdi presentano ddl per quota di genere in Giunta

Il Gruppo dei Verdi ha consegnato un disegno di legge e una mozione in Consiglio regionale in cui viene chiesto di modificare la legge regionale del 1952 e il regolamento interno, prevedendo per la Giunta regionale la presenza di donne in relazione alla loro forza in Consiglio. Si estenderebbe così alla Regione - si legge in una nota - la norma in vigore per la Giunta provinciale di Bolzano e per i Comuni.

"Abbiamo assistito negli ultimi mesi a una brutta pagina di storia e di gestione politica, con tutti gli intoppi, i litigi e le lotte di potere, e la mancanza di guida durante la costruzione della maggioranza in Provincia. L'ultima pagina di questa storia debole e repellente sta per essere scritta in Regione, dove si configura una Giunta tutta al maschile", scrivono nella notta le consigliere regionali dei Verdi Brigitte Foppa, Madeleine Rohrer, Lucia Coppola e Zeno Oberkofler.

Secondo le consigliere, "il solo fatto che si pensi a una giunta senza donne è segno di una visione superata e patriarcale. Secondo, è tanto brutto il gesto fatto da Kompatscher, quando ha passato la palla al Trentino sottintendendo che 'le donne le mettano gli altri'. Terzo, questo atto è la più palese conferma che senza quote di genere su questo tema non si faranno mai passi avanti. Solo l'obbligo porta a liberare i posti per le donne, e costringe i partiti a cercarle".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA