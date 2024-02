Valanga sull'area sciistica del Monte Cuzzo, nessun ferito

Gli operatori del Soccorso alpino di Vandoies sono stati allerti poco dopo le 12.30 per una valanga che ha interessato l'area sciistica del Monte Cuzzo, in Alto Adige. L'allarme - si apprende - è stato lanciato dai carabinieri presenti sulle piste per il possibile coinvolgimento di sciatori. Non vi sono invece stati feriti.

Inizialmente, sembrava che la valanga di neve ventata, con un fronte di cento metri e circa 300 metri di sviluppo, avesse travolto alcune persone. Le ricerche effettuate dagli operatori del Soccorso alpino, intervenuti anche con i cani da ricerca, hanno dato esito negativo.



