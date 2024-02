Prima medaglia per l'Italia ai mondiali di biathlon in corso a Novo Mesto, in Repubblica Ceca, e a conquistarla non poteva che essere Lisa Vittozzi, l'atleta più in forma della spedizione azzurra, argento nella gara a inseguimento. L'oro è stato vinto dalla francese Julia Simon, il bronzo all'altra transalpina Justine Braisaz. Tra le altre azzurre, Dorothea Wierer ha chiuso al 21/o posto, Samuela Comola 23/a e Michela Carrara 34/a



Riproduzione riservata © Copyright ANSA