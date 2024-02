Scontro tra auto e camion in Val di Non, morto un 64enne

È morto il sessantaquattrenne che ieri è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento in seguito a un incidente stradale avvenuto nel comune di Predaia, in Val di Non. Si tratta - riportano i quotidiani locali - di Paolo Gabardi, agricoltore originario di Malgolo, frazione di Romeno, che ieri sera si è spento nel reparto di terapia intensiva, dove era stato ricoverato.

Secondo le ricostruzioni, il sessantaquattrenne si sarebbe scontrato con un camion sulla Ss43 verso le 11.30, dopo aver perso il controllo del mezzo a una curva. Le sue condizioni erano apparse da subito gravi. Sul posto, insieme al personale di Trentino emergenza, sono intervenuti i vigili del fuoco volontari della zona e i carabinieri della compagnia di Cles, a cui sono stati affidati i rilievi. Il 64enne è stato trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento con l'elicottero sanitario.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA