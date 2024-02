Quasi in mille a Trento per la manifestazione animalista

Sono state tra le ottocento e le mille, secondo la Questura di Trento, le persone che hanno preso parte alla manifestazione animalista contro la gestione degli orsi in Trentino organizzata dalla campagna Stop Casteller e partita da piazza Dante, a Trento. I manifestanti sono arrivati da tutta Italia.

"Fugatti continua a buttare benzina sul fuoco, alimentando la comprensibile paura delle persone, per realizzare un obiettivo che era manifesto fin dagli albori della sua carriera politica: sbarazzarsi degli orsi in Trentino causando una nuova estinzione", hanno affermato gli attivisti di Stop Casteller.

Nel mirino dei manifestanti, oltre al governatore della Provincia di Trento, anche Ispra. "Ancora più deplorevole - hanno detto - è l'operato di Piero Genovesi di Ispra, le cui mani sporche di sangue dovrebbero solo firmare la sua lettera di dimissioni: responsabile del Servizio fauna selvatica dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale, costui avrebbe dovuto difendere gli orsi invece della poltrona su cui siede".

La polizia di Stato ha assicurato che i manifestanti, che sono passati anche da piazza Venezia, non interferissero che la commemorazione per le vittime delle foibe che si stava svolgendo in Largo Pigarelli.



