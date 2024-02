Topi nel magazzino, sanzionato un ristoratore di Andalo

Proseguono i controlli dei carabinieri del Nas negli esercizi pubblici del Trentino. Una recente ispezione nei locali di Andalo ha portato all'individuazione di un'infestazione di topi in un ristorante pizzeria.

I militari - si apprende - hanno notato la presenza di escrementi dei roditori e alcune trappole artigianali, assieme a un esemplare morto tra i sacchi di farina usata per pizze, pane e altri alimenti. Notificata la situazione all'azienda sanitaria, è stato emesso il divieto di utilizzo della zona di stoccaggio fino al ripristino di condizioni tali da consentire la corretta igiene alimentare. Il titolare è stato quindi sanzionato per mancato rispetto del controllo degli infestanti (per 2.000 euro) e denunciato per perché inadempiente del documento di rilevazione rischi (nel locale non era presente nemmeno un estintore).

Nel corso degli altri controlli, effettuati nelle cucine dei rifugi della zona, è stato sanzionato un gestore per il mancato controllo periodico degli estintori. Tutte le cucine dei rifugi controllati sono invece state trovate in ottime condizioni igienico sanitarie.



