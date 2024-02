Turista polacco cade dal balcone e muore in val Badia

In val Badia un turista polacco di 46 anni ha perso la vita cadendo dal balcone della stanza dell'agritur, nel quale soggiornava. Il tragico incidente è stato scoperto solo la mattina dopo, come riporta il quotidiano Alto Adige.

La disgrazia si è verificata l'altra notte e non ha avuto testimoni. L'uomo si trovava a San Martino di Badia con il figlio 13enne, il fratello e il nipote per una vacanza sulla neve. Per motivi ancora da chiarire il turista è precipitato dal balcone da un'altezza di nove metri, morendo sul colpo. Nessuno si è accorto della caduta e l'allarme è stato lanciato solo la mattina dopo dal fratello.

Quasi esattamente un anno fa, il 12 febbraio 2023, un ragazzo tedesco di 12 anni era precipitato dal balcone di un albergo a San Giovanni in Valle Aurina, nel tentativo di raggiungere la stanza attigua, nella quale si trovavano alcuni compagni di classe. Il giovane era poi morto due giorni dopo in ospedale per le ferite riportate nell'incidente.



