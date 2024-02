Milano-Cortina, inaugurata a Trento la mostra 'Records'

A due anni esatti dall'inaugurazione dei Giochi invernali olimpici e paralimpici Milano Cortina 2026, è stata inaugurata alle Gallerie di Piedicastello, a Trento, la mostra "Records", nell'ambito del progetto "Anelli di congiunzione". L'iniziativa, curata dalla Fondazione Museo storico del Trentino per conto della Provincia autonoma di Trento, con la collaborazione della Fondazione Milano Cortina 2026 e il supporto del Museo Olimpico di Losanna, si inserisce all'interno dell'Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026.

"Siamo convinti che ospitare i Giochi invernali olimpici e paralimpici Milano Cortina 2026 sarà una grande occasione e un'opportunità di crescita e di sviluppo per il nostro territorio, un investimento per il futuro. Ma rappresenta anche un'opportunità dal punto di vista culturale e formativo", ha affermato durante l'inaugurazione il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti.

La mostra si compone di 14 sezioni mostra che permetteranno ai visitatori, lungo i 300 metri della Galleria nera, di addentrarsi e conoscere ogni aspetto dei giochi: dall'intuizione d'inizio '900, alla storia delle moderne Olimpiadi.

"Un progetto coerente con il nostro dossier di candidatura - ha detto Domenico De Maio, education & culture director della Fondazione Milano Cortina 2026 - e un impegno ad avvicinare sempre più cultura e sport per costruire un'Olimpiade culturale che faccia leva sulle eccellenze del territorio. 'Anelli di congiunzione' è un progetto portatore di valori potentissimi: un percorso che ci accompagnerà verso i Giochi mese per mese per poi arrivare nel 2026 con una grande programmazione multidisciplinare e plurale. Un'esaltazione dei valori dell'olimpismo e del paralimpismo e, soprattutto, un ponte tra le nuove generazioni e la cultura".

All'evento sono intervenuti diversi campioni locali, assieme al sindaco di Trneto, Franco Ianeselli, e il presidente della Fondazione museo storico, Giuseppe Ferrandi, e la vicepresidente della Provincia, Francesca Gerosa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA