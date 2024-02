Minima di 15 gradi in val Venosta, come una notte d'estate

A Laces in val Venosta la minima è stata di 15 gradi, come una notte d'estate. Si tratta del valore più alto mai registrato d'inverno in Alto Adige negli ultimi cento anni, dall'inizio delle rilevazioni dei dati meteorologiche, informa il meteorologo provinciale Dieter Peterlin.

La massima ieri a Laces è stata invece di 21 gradi. Il motivo di questa insolita ondata di caldo a febbraio è il foehn, il caldo vento che scende dalla cresta di confine. A Bolzano, dove per esempio il favonio, questo il nome italiano, non arriva, la minima questa notta è stata di -1 grado.



