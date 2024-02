Ricercatrice italiana sarà visiting scientist all'Esa

Elena Donini, ricercatrice presso l'Unità remote sensing for digital earth del Centro Fbk Digital Society di Trento, è stata selezionata per partecipare all'Archival research visitor programme presso l'Agenzia spaziale europea (Esa).

Un comitato indipendente ha valutato con esito positivo la sua proposta di condurre una ricerca scientifica utilizzando i dati degli archivi di Esa. Trascorrerà pertanto un periodo di tre mesi in tarda primavera presso il Centro europeo di ricerca e tecnologia spaziale (Estec) a Noordwijk, nei Paesi Bassi.

Durante il periodo di mobilità, Donini lavorerà al progetto Fast Cars (Fast Content-based Radar soundEr Data Retrieval), che vuole migliorare l'efficacia dei metodi per l'estrazione di informazioni su formazioni geologiche presenti nella sottosuperficie utilizzando dati acquisiti da radar sottosuperficiali.

Negli ultimi decenni tali radar montati su satelliti e aerei hanno raccolto una mole di dati considerevole, e le prossime missioni planetarie arricchiranno ulteriormente gli archivi. Le tecniche di ricerca in database di immagini basate sul contenuto sono promettenti per l'identificazione di radargrammi di interesse all'interno di grandi archivi anche se presentano sfide legate alle caratteristiche particolari dei dati radar.

Elena Donini svilupperà un metodo avanzato per selezionare in modo efficiente i radargrammi significativi in archivi di grandi dimensioni.



