Kompatscher, 'avvio travagliato, ora serve unità'

"L'avvio ieri in consiglio provinciale sicuramente è stato spiacevole e travagliato, non deve più succedere che gli accordi presi poi non vengano rispettati". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher, dopo la prima seduta della giunta neoeletta, in riferimento alle difficoltà riscontrate ieri con voto segreto dalla maggioranza in aula. "Questo non deve più succedere. Di certo una maggioranza di cinque partiti è una novità, ma se viene trovata una sintesi, questa va osservata".

La prima seduta dell'esecutivo è stata dedicata ad aspetti tecnico-amministrativi, come ha spiegato Kompatscher. Martedì prossimo la giunta si riunirà, per tutta la giornata, invece per una cosiddetta Klausur, ovvero una seduta programmatica senza delibere per stabilire i temi e i contenuti dei prossimi mesi.

L'esecutivo oggi ha approvato le nuove direttive Ue de minimis, come anche la modifica del piano urbanistico di Anterselva per una doppia rotonda che sarà realizzata in parte con fondi Milano-Cortina.

Il vice presidente della giunta Marco Galateo (Fdi) ha invece informato che è stata approvata la graduatoria per gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie in lingua italiana in Alto Adige. "A conferma dello stretto legame con il governo a Roma", ha detto Galateo, è oggi e domani a Bolzano il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.



