Milano Cortina 2026, via al progetto "Anelli di congiunzione"

Presentato a Milano, nella sede della Fondazione Milano Cortina 2026, il progetto "Anelli di congiunzione". Per accompagnare il viaggio verso le prossime Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026, che saranno diffuse su un territorio di oltre 22.000 km quadrati e non concentrate in un unica regione, il progetto triennale si propone di trasformare il museo Le Gallerie di Trento nel 2024, 2025 e 2026 in un grande hub culturale. Nell'ambito di questo progetto, Le Gallerie si caratterizzeranno come luogo espositivo per la realizzazione di tre grandi mostre all'interno del programma dell'Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026. Le tre grandi mostre rifletteranno su tre macro-temi: la prima edizione (2024) avrà per tema le "Misurazioni" e si intitolerà "RECORDS". La seconda (2025) punterà l'attenzione alla "Tecnica". La terza e ultima edizione (2026) sarà dedicata invece a "i Territori".

Il progetto Anelli di Congiunzione rappresenta una delle prime iniziative del programma Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026.



