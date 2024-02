Commissione parlamentare sui rifiuti a Bolzano

Visita di una delegazione della 'Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo di rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari' composta dal presidente Jacopo Morrone e da due commissari, i senatori Pietro Lorefice e Luigi Spagnolli, alla Fiera Klimahaus (Casa Clima) in svolgimento a Bolzano.

Morrone si è complimentato con gli organizzatori e con le aziende presenti per la "rilevanza delle nuove tecnologie messe a punto nel settore dell'edilizia e per la ricerca di nuovi materiali sempre più indirizzate al risparmio energetico e al riciclaggio, recupero e riuso dei rifiuti edili. Abbiamo ascoltato anche alcune problematiche ingenerate dalla legislazione in tema di end of waste dei rifiuti da costruzione e demolizione con alcune rigidità che potrebbero essere superate. In ogni caso, credo che queste tecniche innovative nel settore edile siano della massima importanza anche nell'ottica di nuove metodologie e opportunità nel riciclaggio di questi rifiuti".

"Siamo qui per approfondire le tematiche collegate al ciclo dei rifiuti nel settore industriale e delle costruzioni, - commenta il senatore Lorefice - dal punto di vista del risparmio energetico e dell'economia circolare e con un percorso virtuoso di end of waste. E' un settore di grande rilevanza, crediamo per questo che sia essenziale analizzare il tema della filiera dei rifiuti inerti prodotti dal settore costruzioni".

Grande compiacimento per la visita anche dal senatore Spagnolli: "abbiamo potuto vedere diverse modalità di ottimizzazione di materiali per l'edilizia sia di natura vegetale, sia più tradizionali in cemento. Ciò che li unisce è lo studio avanzato per risparmiare energia sia per riscaldare che per rinfrescare. Sono da rilevare importanti risultati nel settore con una grande potenzialità di sviluppo che certamente guarda al futuro".



