Ascensore da Trento a Mesiano, proposte da Leitner e Doppelmayr

Sono due le società che hanno presentato questa mattina delle proposte per progettare e realizzare l'ascensore inclinato per raggiungere Mesiano dalla città, e più specificatamente dal piazzale adiacente al liceo Galilei. La decisione sull'ammissione alla fase successiva della gara - sottolinea una nota del Comune di Trento - è però rinviata per entrambi data la necessità di regolarizzare la documentazione presentata. L'obiettivo dell'opera è quello di creare un collegamento meccanizzato tra il fondovalle della città e la località Mesiano a beneficio dei residenti ma anche e soprattutto della sede collinare dell'Università.

Il primo offerente è la Leitner Spa (capogruppo) in ATI (associazione temporanea di imprese) con Misconel Srl: per esecuzione lavori: Leitner Spa (capogruppo) in ATI con Misconel Srl (mandante) - per progettazione: Leitner Spa, Studio Associato d'ingegneria Ardolino, Endes Engineering Srl, CSP Engineering Srl Arch. Lorenzo Misconel, Ing. Calderara S.T.P. a R.L.

Secondo offerente è invece la Doppelmayr Italia Srl: per esecuzione lavori: Doppelmayr Italia Srl - per progettazione: Doppelmayr Italia Srl, Holzner&Bertagnolli Engineering Srl, Weber+Winterle Architetti, ProAlpe Srl.



