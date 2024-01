Sinner, 'non sono andato a Sesto per rispetto lutto'

"E' successa una tragedia a Sesto, con un incidente di tre morti con figli molto giovani. Quindi io non sono voluto andare a Sesto per questa ragione, è un momento difficile". Lo dice Jannik Sinner spiegando il perché non sia tornato a casa per festeggiare gli Australian Open vinti. Il riferimento è all'incidente che ha visto coinvolti un autobus e un auto nel Tirolo e nel quale ha perso la vita la madre, Monika Stauder Tschurtschenthaler di 47 anni e i suoi due figli Matthaeus di 7 e Kassian di 10 anni. In vita è rimasto solo il terzo figlio 14enne. "Ora il papà sta seguendo il figlio in ospedale - ha proseguito Sinner - Io non volevo andare a Sesto per questo motivo, non era assolutamente il caso di festeggiare.

Meglio farlo qui e non a Sesto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA