Incidente in Canada: i tre feriti tornano in Italia

Entro la settimana torneranno in Italia i tre giovani imprenditori feriti, il 15 gennaio scorso, nell'incidente con l'elicottero durante l'heliskiing in Canada.

Emilio Zierock, titolare della cantina vinicola Foradori, Jakob Oberrauch, ad di Sportler, e Johannes Peer, direttore finanziario del gruppo di negozi di articoli sportivi, effettueranno il lungo volo transatlantico da Vancouver con assistenza medica. Tempi più lunghi, visto l'iter burocratico, sono invece previsti per il ritorno delle salme di Heinzl Oberrauch e Andreas Widmann junior.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA