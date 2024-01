Controlli a Trento e Rovereto, 14 espulsioni e 10 denunce

Dieci persone denunciate all'autorità giudiziaria per reati contro il patrimonio e la persona e 14 cittadini stranieri espulsi perché privi di permesso di soggiorno. Sono questi - si apprende - i risultati dei controlli straordinari messi in campo nelle ultime settimane dalla Questura di Trento nelle zone del capoluogo maggiormente esposte a fenomeni di microcriminalità, tra cui piazza Dante e piazza Santa Maria Maggiore.

Complessivamente, sono state identificate oltre 3.000 persone e controllati 50 esercizi pubblici e 950 autoveicoli in quasi cento posti di controllo. Per quanto riguarda il contrasto all'immigrazione clandestina, sono stati eseguite otto espulsioni, con accompagnamento al Cpr, e adottati sei ordini a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.

Un'attenzione particolare, poi, è stata riservata a Rovereto, dove lo scorso mese sono stati impegnati circa cento agenti di Polizia e disposti cinque servizi specifici di controllo del territorio con personale della Squadra volanti ed equipaggi del Reparto prevenzione crimine.



