Completata la copertura della tribuna allo stadio di Trento

Sono terminati ieri i lavori di copertura della tribuna "Mair" allo stadio Briamasco che ospita la "curva" dei tifosi dell'Ac Trento. I lavori - informa il Comune - sono costati 200mila euro, portando la capienza dello stadio cittadino a circa 4.200 posti a sedere.

La scorsa estate, la copertura era stata ancorata. Ora, in una sola settimana di lavoro, ogni ordine di posto della tribuna è protetto contro la pioggia dalla tettoia. Si tratta dell'ultima di una serie di migliorie, tra cui il rinnovamento dei seggiolini e il rifacimento del manto erboso, che ha interessato lo stadio che ospita il campionato di serie C.

"Tutti questi interventi non sono in antitesi con il nuovo stadio che andremo a realizzare perché si tratta di materiali riutilizzabili in altri impianti sportivi della città, compresa la tribuna Mair che è smontabile e riposizionabile", ha spiegato il sindaco, Franco Ianeselli.



