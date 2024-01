Un bus di linea ha preso fuoco questa mattina, verso le ore 7, nei pressi di Narano, sopra Lana, sulla strada statale di passo Palade. L'autista si è messo in sicurezza, fortunatamente in quel momento non c'erano passeggeri a bordo. All'arrivo delle prime forze d'intervento, il mezzo era già stato avvolto completamente dalle fiamme.

L'incendio è stato spento in breve tempo, ma l'autobus è andato completamente distrutto nel rogo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA