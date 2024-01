Sinner: Ata Battisti, 'nel 2019 aveva già tutte le credenziali'

All'Ata Battisti di Trento quello di Jannik Sinner è un volto conosciuto. Lì, nel 2019, Sinner, allora diciassettenne, aveva vinto il Torneo internazionale futures. "Aveva già tutte le credenziali", racconta all'ANSA il presidente dell'Ata Battisti, Renzo Monegaglia. "Durante il primo turno stava quasi per perdere. Ha vinto al tie-break, 7 a 5. È stato un crescendo eccezionale. Giocava bene, era concentrato. Si vedeva che c'era del talento". Non solo nella tecnica. "Era forte nel gioco - prosegue Monegaglia -, ma anche nel comportamento. Conteneva le emozioni, era molto educato, molto tranquillo". La finale del torneo aveva visto Sinner sfidare il tedesco Jeremy Jahn. Quel giorno, ricorda il presidente di Ata Battisti, "c'era un sacco di gente, non sapevamo dove mettere le persone. Si capiva che avrebbe sicuramente intrapreso una carriera importante, com'è stato. Ed è tutto meritato, soprattutto perché è una persona semplice e molto impegnata. Ha dato soddisfazioni a tutti gli sportivi italiani. E continuerà a darle".

L'Ata Battisti ha dedicato un post sui social al tennista di Sesto Pusteria. "Favoloso Jannik Sinner. Dal 18 al 25 febbraio - si legge - ritorna sui campi in play-it del nostro Circolo il Torneo Internazionale Italy M25 Trento, che nel 2019 ha visto vincitore proprio Jannik!". "I giocatori in campo - spiega il presidente dell'Ata Battisti - saranno un'ottantina. Hanno tra i 18 e i 26 anni e provengono da tutta Europa. Qualcuno viene anche da altri continenti".



